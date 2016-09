Pistorius delal samomor?

JOHANNESBURG – Zadeve Pistorius še ni konec. Tožilci so sporočili, da bodo s pritožbo poskušali doseči podaljšanje neverjetno nizke zaporne kazni za paraolimpijca Oscarja Pistoriusa, a vir blizu športniku, ki naj bi prejšnji mesec poskušal storiti samomor, pravi, da bi se jim ta odločitev utegnila maščevati, Oscar bo tako menda še prej na prostosti.



Tožilci so dokumentacijo na sodišče vložili v petek, to je njihov že tretji poskus, športnikovi odvetniki pa pozdravljajo odločitev tožilcev, ki so se odločili pritožiti na razsodbo, ta mu je namenila šest let v ječi. Zaprli bi ga lahko do smrti, julijska razsodba sodnice Thokozile Masipa pa je osupnila svet. Pistorius je bil najprej obsojen uboja in kaznovan s petimi leti zapora, po pritožbi pa so razsodbo spremenili v umor, kazen pa dvignili za le eno leto.



Tožilec Gerrie Nel se je hotel pritožiti že prejšnji mesec, a je sodnica poskus nemudoma ovrgla. Nel, ki mu zaradi nepopustljivosti pravijo pitbull, bo tokrat pritožbo vložil na pritožbeno sodišče. Pistorius in njegova družina so prepričani, da se hoče Nel osebno maščevati športniku, ker mu je na sojenju spodletelo. Menijo, da »Gerrie Nel ne bo odnehal, nekaj hoče dokazati in bo nadaljeval v nedogled. Dogodkov ne vidi več v pravi luči, očitno gre za osebno maščevanje Oscarju. To pa bi se lahko maščevalo njemu, sodniki pritožbenega sodišča ne bodo naredili nič za podaljšanje zaporne kazni, lahko bi jo celo skrajšali, in Oscar bo še prej svoboden. Pravici bo zadoščeno.«



Paraolimpijski tekač brez nog, njegov olimpijski rekord so pred dnevi v Riu podrli, je na valentinovo leta 2013 v svoji hiši v južnoafriški prestolnici umoril Reevo Steenkamp. Nekaj kazni naj bi odslužil v hišnem zaporu v udobni stričevi vili, za rešetkami je presedel dva tedna. Nel verjame, da je sodnica Masipova napačno uporabila zakon in izrekla kazen, ki je za več kot polovico nižja od južnoafriške najniže zagrožene kazni, 15 let za umor, s tem pa šokirala vse. In si prislužila grožnje s smrtjo. No, Pistorius, ki so ga avgusta zdravili zaradi ran na zapestjih, ki naj bi si jih povzročil sam, študira pravo na daljavo na britanski univerzi. Poleg tega veliko bere Biblijo, je vedel povedati njegov prijatelj: »Miren je, ve, kje je, vse bolje mu gre.« Pistorius in njegova družina vztrajata, da si ni hotel vzeti življenja, jetniški pazniki pravijo, da mu je, ko je hodil po štrcljih, spodrsnilo na mokrih tleh v celici.