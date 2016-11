Pilotko ubilo odpadlo krilo letala

HABEI – Pred dnevi se je na območju kitajske province Habei med letalskim treningom zgodila nesreča, v kateri je umrla Yu Xu, ena prvih pilotk nadzvočnega letala kitajske vojske. Tridesetletnica, ki se je kitajskim letalskim silam pridružila leta 2005, potem ko je diplomirala na letalski akademiji, je leta 2012 postala vojaška pilotka, ena prvih na Kitajskem.



Bila je tudi med prvimi štirimi ženskami, ki so lahko letele z nadzvočnimi J-10, večnamenskimi enomotornimi vojaškimi letali, ki jih je kitajska vojska začela uporabljati leta 2005. J-10, ki je na zahodu znan tudi kot vigorous dragon oziroma energični zmaj, je prvo kitajsko vojaško reaktivno letalo, ki po sposobnostih lahko tekmuje z nekaterimi zahodnimi vojaškimi reaktivci.



Preminula vojaška pilotka je bila znana po vzdevku Pav. Prijel se je je po posnetku pavjega plesa, ki ga je odplesala na šolski zabavi, a je prišel v javnost. Bila je vzor mladim Kitajkam, ki so se tudi zaradi nje odločale za odhod v vojsko in še posebno k letalskim silam. Njihova vzornica je bila tudi zato, ker je bila med prvimi 16 ženskami, ki so bile usposobljene za letenje z bojnimi letali in pravzaprav prva, ki je lahko letela na nadzvočnem letalu J-10.

