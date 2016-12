Pijani mladenič zgrešil stanovanje in legel v posteljo k policistu

ZAGREB – Zabava v stanovanjskem bloku v Osijeku se je za mladeniča končala na policijski postaji, potem ko je zgrešil stanovanje in zaspal v postelji poleg policista, ki se je pred tem vrnil domov iz nočne izmene. Nepovabljenega gosta je prva opazila mladoletna hči policista, ki je poklicala mamo v službo.

Policist je prišel domov v nedeljo nekaj po 6. uri in se poslovil od žene, ki se je odpravljala na delo v gostinski lokal nedaleč od stanovanja. V sosednji sobi sta spala njuna otroka, sin, ki hodi v osmi razred, in štiri leta mlajša hčerka.

Pijan in drogiran

Okoli 9. ure je prestrašena žena zbudila policista, potem ko jo je poklicala hčerka, ki si ni upala vstopiti v sobo, v kateri je poleg očeta v postelji spala neznana oseba v spodnjem perilu in nogavicah, danes poroča hrvaški tisk.

Policist je nato fanta zbudil, a je bil precej pijan ali celo pod vplivom mamil. Le mrmral je in se začel sprehajati po stanovanju ter celo odpirati omare. Nato je policist poklical svoje kolege iz službe, ki so fanta odpeljali, poroča Jutarnji list.

Kot so pojasnili na policiji, je fant v nekem trenutku odšel z zabave, ko se je nameraval vrniti, pa je zgrešil vhod v poslopje in vstopil v prvo stanovanje, ki ni bilo zaklenjeno, ter zaspal. Povedali so, da ni bil nasilen, je pa povzročil nevšečnosti štiričlanski družini.

Podrl starejšo gospo

V nasprotju z neznanim fantom pa sta 38-letni policist in njegova 36-letna žena znana v hrvaški javnosti.

Policist je prišel v medije, ker je podrl na tla starejšo gospo in ji nadel lisice, ker se ni hotela ustaviti na njegovo zahtevo, potem ko je prečkala cesto kljub rdeči luči na semaforju. Zaradi njegovega ukrepanja se je takratni notranji minister Ranko Ostojić opravičil in plačal kazen namesto gospe.

Policistova žena pa je leta 2012 prejela nagrado Ponos Hrvaške, ker je rešila triletnega otroka, ki je skoraj utonil v bazenu v Rovinju.