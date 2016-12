Pijana policista povzročila nesrečo in pobegnila, a na to nista računala ...

PROKUPLJE – Iz Srbije prihaja vest o dveh policistih, ki sta s službenim vozilom pod vplivom alkohola povzročila nesrečo in pobegnila.

Do trčenja je prišlo v nedeljo okoli 22. ure, poroča Kurir. Policista sta trčila v taksi in odpeljala dalje. A pri tem nista računala, da jima bo med begom z avtomobila padla registrska tablica. Poškodovanih na srečo ni bilo, so pa nepridiprava v modrem s pomočjo tablice hitro izsledili.