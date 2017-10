Pijan vnuk s pasom hotel zadaviti dedka, potem odšel še do babice

SISEK – V Sisku sumijo hrvaškega državljana (30), da je poskušal ubiti stare starše. Obstaja namreč utemeljen dvom, da je za zdaj neimenovani moški pod vplivom alkohola 27. septembra ob 13.40 v družinski hiši, kjer živi s svojimi starši in starimi starši, približal dedku, ki je sedel na stolu v kuhinji in mu brez kakršnega koli razloga, skupaj z grožnjami da ga bo ubil, za vratom zategnil pas. Dedek se je nekako rešil iz smrtonosnega objema in pobegnil iz hiše. 30-letnik je nato odšel do 82-letne babice, nepokretne zaradi bolezni, in ji spet brez kakršnega koli razloga s pasom začel daviti. Zverinsko namero mu je z golimi rokami preprečila šele njegova mati.

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Sisku je 30-letnika poslal v preiskovalni zapor.