Petošolec vzel kos stekla in ga zabodel sošolcu v srce

PRIBISLAVEC – Iz Hrvaške poročajo o dogodku, ki bi se lahko končal tragično. Po koncu pouka so se učenci petega razreda na avtobusni postaji v središču Pribislavca obmetavali s kamenjem. Dva petošolca sta se potem pričela prepirati in eden je vzel kos stekla in drugega zabodel v predel srca, poroča 24sata.

Na policiji so, da ima poškodovani učenec k sreči le površinsko rano, saj ga je rešilo, da je imel na sebi več slojev zimskih oblačil. Ravnatelj šole je dejal, da se o incidentu pogovarjajo z učenci, njihovimi starši in seveda s policijo.