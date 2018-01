Petnajstletnik okoli 8. ure na šoli ubil vrstnika

DÜSSELDORF – Na zahodu Nemčije je včeraj na eni od šol 15-letnik ustrelil 14-letnika, ki je podlegel ranam. Policija je domnevnega storilca že aretirala. Preiskovalci so za zdaj izključili možnost, da je 15-letnik nameraval izvesti večji strelski napad na šolo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad v srednji šoli z okoli tisoč učenci v mestu Lüven v deželi Severno Porenje - Vestfalija se je zgodil okoli 8. ure. Ozadje incidenta še ni znano, saj preiskava še poteka. Jasno je le, da sta oba obiskovala isto šolo.

Tiskovna predstavnica policije je pojasnila, da incident obravnavajo kot umor in da še ugotavljajo, kaj točno se je zgodilo in zakaj.

Notranji minister Severnega Porenja - Vestfalije Ralf Jäger je nedavno opozoril na nasilje med mladimi in dodal, da je to ena najpomembnejših nalog lokalne policije. Leta 2016 je bilo kar 20 odstotkov obsojencev kriminalnih dejanj mlajših od 21 let.