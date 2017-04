Petletnika, ki je skočil skozi okno, je rešil dežnik

GAREŠNICA – Risani in filmski junaki imajo velik vpliv na otroška življenja. To si bo zagotovo zelo dobro zapomnila mama petletnika, ki je misleč, da je spiderman, vzel zalet in skočil skozi okno tretjega nadstropja.

Deček je padel deset metrov globoko, a sreča v nesreči je bila, da je njegov padec ublažil odprti dežnik, s katerim je skočil. Kljub grozljivi višini je utrpel le lažje poškodbe.

»Hvala dobremu bogu, da si sin ni nič zlomil. Mislim, da ga je čuval,« je dejala dečkova mati Željka V. (32). Nad dejstvom, da si deček ni nič polomil, so bili začudeni tudi zdravniki, pa čeprav so videli že marsikaj.

Dežnik ga je rešil

Po padcu je bila prva pri njem soseda Romana, ki živi v stanovanju pod dečkovo družino. »Slišala sem neki šumeč zvok. Pomislila sem, da je nekaj padlo s strehe, kjer ravno potekajo dela. Pogledala sem skozi okno in na tleh videla dečka. Pognala sem se do njega, kolikor so me nesle noge, in ga vprašala, kako se počuti. Potožil je, da ga bolijo noge in hrbet.« Soseda je povedala, da je zaradi grozljivega dogodka še danes v šoku.

Počakala je ob njem, dokler niso prihiteli na pomoč reševalci, ki so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico. Med potjo je bil fantič ves čas pri zavesti. Ko je zdravnikom odgovoril na vprašanje, kaj je počel, je dejal, da je hotel skočiti kot spiderman.

Dečkova mati je povedala, da se je vse skupaj odvilo v trenutku. Zgodilo se je okoli 18.30. Družina je bila skupaj v sobi, nato pa je v nekem trenutku deček izginil. Mama in soseda sta prepričani, da je fantku odprti dežnik rešil življenje, saj ni le ublažil padca, ampak ga je tudi ponesel stran od betonske površine, kamor bi zgrmel brez dežnika.