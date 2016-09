Pet reprezentantov v hotelski sobi posililo deklo

Pet reprezentantov, odbojkarjev Kube, je končalo v finskem zaporu zaradi spolnega napada na dekle. Štirje, tudi kapetan, so dobili petletno zaporno kazen, petemu pa grozijo tri leta in pol na hladnem. Njihova imena so Rolando Cepeda Abreu (27), Alfonso Gavilan (21), Ricardo Calvo Manzano (19), Osmany Uriarte Mestre (21) in Luis Sosa Sierra (21).

Tik pred olimpijskimi igrami

Ogabno dejanje se je zgodilo julija, malo pred začetkom olimpijskih iger v Riu, v finskem mestu Tampereu. BBC poroča, da je mladenka dva odbojkarja spoznala v nočnem klubu hotela. Z enim od njih, 21-letnim Osmanyjem, naj bi odšla v njegovo sobo. Ne da bi se dogovoril z njo, je ostalim poslal sporočilo, naj pridejo k njemu. In so. Posilili naj bi jo in ji preprečevali odhod. Naposled so jo le izpustili, o dogodku je povedala receptorju, ki je poklical policijo.

Tudi odškodnina

Osem reprezentantov je bilo prijetih 2. julija, ko je dekle podalo prijavo o posilstvu. Dva sta bila hitro izpuščena, eden pa še avgusta. Na koncu je bilo obsojenih pet odbojkarjev, čeprav so na začetku zanikali obtožbe in vztrajali, da je dekle pristalo na seks. A sodišče se ni pustilo prepričati. Poleg denarne kazni so morali žrtvi plačati še 24 tisoč evrov odškodnine.