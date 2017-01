Pes do smrti pogrizel 14-mesečno deklico

PARIZ – Družinski rotvajler je v četrtek v Saint-Aubinu na severu Francije napadel in ubil 14-mesečno deklico. Punčka je umrla še pred prihodom reševalcev.



Tragedija se je zgodila zunaj, pred družinsko hišo. Pes je skočil na punčko in jo začel gristi po glavi, je povedal policijski predstavnik in dodal, da jo je večkrat ugriznil tudi drug družinski pes, jack russell. »Dekličina mati ni mogla narediti nič,« je še povedal predstavnik tamkajšnje policije. »Napad je bil izjemno nasilen.« Gasilci, ki so prvi prihiteli na pomoč, so punčko začeli oživljati, a niso bili uspešni, ustavilo se ji je srce. Francoski mediji poročajo, da je imela mati v naročju dva otroka. Ko je pes skočil na deklico, jo je podrl na tla, takrat pa se mu je pridružil še drug pes. Panična mama je najprej tekla v hišo, kjer je odložila drugega otroka, potem pa nazaj ven, da bi pomagala hčerki, a je bila nemočna. Šele dedku je uspelo pregnati psa in ju zapreti za ograjo, 14-mesečno deklico pa je odnesel v hišo. A olajšanje je bilo kratkotrajno, deklica silovitega napada ni preživela. Tožilstvo je že odredilo preiskavo napada, po katerem je rotvajlerju uspelo pobegniti, pozneje ga je ustrelil lovec, ki so ga poklicali na pomoč. Drugega psa bodo dali uspavati. Družina je rotvajlerja prijavila in je imela zanj dovoljenje. Pa vendar to ni prvi tovrstni primer v Franciji, podobni napadi so se zgodili že v letih 2007, 2008 in 2014 ter sprožili razprave o ostrejši zakonodaji v povezavi z lastništvom nevarnih pasem.