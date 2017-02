Pazite se te prevare: lopovu izročil denar in mu še zaželel lep dan

LINCOLN – Policisti iz angleškega mesta Lincoln so na uradni spletni strani objavili fotografijo moškega, ki si ga prav gotovo želijo spoznati v živo, saj si je 2. januarja v eni izmed tamkajšnjih trgovin protipravno prilastil prek 400 evrov. In to brez kapljice znoja!

Moškemu s fotografije je namreč uspelo dobiti povračilo denarja za televizor, ki ga je le minuto prej vzel s prodajalne police. Se sprašujete, kako je to mogoče?

Najprej je odšel do blagajnika in mu »naložil«, da zahteva povračilo denarja, saj si je premislil glede nakupa. Ko je prišel trenutek, da bi mu izročil račun, pa je hitro odšel do vodje trgovine, izmenjal par besed in mu smeje se stisnil roko.

Naplahtani trgovec je seveda mislil, da je vse v najlepšem redu, ter mu izročil denar. Žal mu ni padlo na pamet, da njun pogovor sploh ni bil povezan z računom, ampak da je postal žrtev izjemno zvitega psihološkega trika, še pišejo britanski mediji.