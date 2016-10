Partnerico ustrelil, sina zadavil

DUNAJ – Policist z Dunaja je priznal, da je s službeno pištolo do smrti ustrelil nosečo partnerico in zadavil njunega sina. Policista, 23-letnega Daniela L., so konec tedna že zaslišali, priznal je, da je v začetku oktobra umoril svojo 25-letno partnerico Claudio in leto starega sina Noaha.



Ustrelil jo je s službeno pištolo, ki je ne bi smel jemati domov, a je priznal, da je pogosto kršil pravila, orožje pa hranil v škatli. Preiskovalcem je povedal, da je najprej ustrelil Claudio, ki je bila v šestem mesecu nosečnosti, potem pa zadavil sina, ki je bil v drugi sobi. Trupli je odnesel v prtljažnik svojega avta in se tri dni pozneje odpeljal na avstrijsko Štajersko. Daniel, ki je pri dunajski policiji delal od 1. januarja, je povedal še, da sta se s partnerico že več mesecev prepirala, da ga je fizično napadla in ga zaprla v stanovanje. Tistega dne, ko ju je umoril, je nameraval zvezi narediti konec, je povedal preiskovalcem in še, da sta se zaradi tega začela prepirati, potem jo je ustrelil.



Prejšnji ponedeljek jo je prijavil kot pogrešano: kolegom policistom je povedal, da se je s sinom iz stanovanja odpravila v ponedeljek, vzela je tudi torbo za dečkovimi oblačili, od tistega pa ju ni več videl. Dan pozneje je v službo sporočil, da je zbolel, in se s truploma v prtljažniku odpeljal na avstrijsko Štajersko, kjer so doma njegovi starši. Trupli je zakopal na travniku nedaleč od hiše, v kateri je odraščal. Ko je policija preiskala njegovo stanovanje, da bi našli kakšno sled, s pomočjo katere bi prišli do pogrešane, so našli kri. Prijeli so kolega, ta je kmalu priznal zločin.