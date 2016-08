Panika v zraku: letalo zasilno pristalo, več potnikov poškodovanih

SHANNON – Letalo družbe United Airlines je moralo med čezatlantskim letom iz Houstona v London zasilno pristati na Irskem, potem ko se je zaradi močne turbulence poškodovalo 12 ljudi na krovu. Poškodovane so prepeljali v bolnišnico. Potniki so razmere opisali kot popolno zmešnjavo in dejali, da so se bali za svoja življenja. Letalo je pristalo nekaj pred sedmo uro zjutraj po srednjeevropskem času na letališču Shannon, kjer so ga pričakala reševalna vozila. Na krovu boeinga 767 je bilo 207 potnikov in 13 članov posadke.

Poškodovane potnike, med katerimi sta bila dva otroka, so hospitalizirali s poškodbami glave in urezninami. Med poškodovanimi sta bila tudi dva člana posadke.

Vse z izjemo enega poškodovanega so že odpustili iz bolnišnice. Tiskovni predstavnik družbe United Airlines je sporočil, da zagotavljajo oskrbo in podporo strankam in osebju.