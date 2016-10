Panika pred vlado: moški grozil z dvema ročnima bombama

BEOGRAD – Pred poslopjem srbske vlade v Beogradu so danes preprečili bombni napad. Moški, star 39 let, je grozil z eksplozijo dveh ročnih bomb, po večurnih pogajanjih pa ga je nato prijela policija, poročajo srbski mediji.

Zajeten dosje

Kot navaja beograjski Blic, je moški zahteval, da mu omogočijo pogovor z inšpektorjem, ki je pristojen za njegov dosje. Po navedbah časnika ima moški bogat kriminalni dosje, med drugim zaradi kraj in nasilja v družini.

Na kraj dogajanja so prispeli enote specialne policije, ostrostrelci pa tudi gasilci in vozila prve pomoči. Na območju so zaprli promet. Drama se je odvijala od 4. do 7. ure, ko so se z moškim pogajali policisti.

Obvladali so ga

Srbski premier Aleksandar Vučić je danes članom vlade na srečanju s predstavniki Svetovne banke v Nišu pojasnil, da so bile razmere pred vlado nevarne, da pa so jih uspešno rešili. Kot je dejal, je kriminalec iz ročnih bomb izvlekel varnostni zatič. »V vsakem trenutku je obstajala nevarnost, da bo prišlo do eksplozije. Nekako jim je uspelo zatiča vrniti, moškega pa so obvladali,« je povedal premier po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Policija je primer predala tožilstvu.