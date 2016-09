Panika na hrvaški meji: tihotapila je radioaktivne snovi

KARASOVIĆI – V ponedeljek zvečer je na mejnem prehodu Karasovići med Hrvaško in Črno goro zavladala prava panika. Detektorji radioaktivnih snovi so zaznali nenavadno visoko koncentracijo nevarnih snovi. Po poročanju Jutarnjega lista so izvor nevarnih snovi zaznali v osebnem vozilu z ruskimi registrskimi oznakami.

Takoj ko je avto pripeljal na mejni prehod, so monitorji za detekcijo radioaktivnih snovi podivjali. Policija je šla takoj v akcijo. Avto je vozila 45-letna V. B., državljanka Poljske, rojena na Krimu. Avtomobil so policisti izolirali in na pomoč poklicali strokovnjake državnega zavoda za radiološko in nuklearno varnost. Uslužbenci so prišli opremljeni v zaščitno opremo in skupaj s cariniki pregledali avtomobil.

Skrivala je nevarni radij

V avtomobilu so našli kozarec za vlaganje, ki je bil zavit v tri ali štiri platnene vrečice, vse skupaj pa je bilo položeno v svinčeno škatlico. V steklenicah so našli ampule, v katerih je bil radioaktivni radij-226. Državno tožilstvo je pozneje objavilo, da sumijo, da je Poljakinja preko hrvaške meje nameravala pretihotapiti radioaktivni Ra-226.

Radij-226 se je nekoč v bolnišnicah uporabljal pri terapiji malignih obolenj, a je njegova uporaba prepovedana od leta 1996. Na Hrvaškem so ga uporabljali v treh bolnišnicah, zagrebški, splitski in reški. Najdeni radij so zaplenili in uskladiščili v skladišču radioaktivnih snovi.