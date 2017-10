Panika na Cresu: trajekt trčil v obalo, potnike in avte nemudoma izkrcali

ŽIGLJEN – Trajekt Jadrolinije, ki je vozil na liniji Prizna–Žigljen, je trčil ob obalo pristanišča.

Uradniki senjske kapitanije so zjutraj prejeli prijavo poveljnika trajekta Cres, da se je med pristajanjem v zelo gosti megli okvaril ladijski radar, zaradi česar je trajekt udaril ob pristaniščno obalo.

Po trčenju so preverili posadko in potnike, med katerimi ni bilo ponesrečenih, potrjeno pa je tudi, da ni bilo škode med transportiranimi avtomobili.

Na trajektu je bila poškodovana plast 50 x 20 centimetrov 1,5 metra nad morsko gladino.

Takoj po dogodku so plovilo varno privezali v luki Žigljen, kjer so pregledali nastalo škodo in potrdili, da ne pušča. Pred vrnitvijo v redno plovbo ga bodo dali še v popravilo zaradi nastale škode in okvarjene opreme.