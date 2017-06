Otrokom je porušil grad

Rojstnodnevna zabava, ki jo je na vrtu pred hišo v Portu St. Lucie na Floridi (ZDA) za svojo hčer priredila Deborah Romero, je skoraj postala tragedija, in to zaradi soseda, ki so ga mediji že označili za najzlobnejšega na svetu. Možakarja sta tako zelo motila otroško veselje in živžav, da sta zaradi njega dva otroka končala v bolnišnici!



Iz elektrike je potegnil kabel za napihljivi grad, po katerem so prav takrat skakali, zaradi pomanjkanja elektrike pa se je ta začel podirati. Varnostne kamere, postavljene okoli hiše, so vse posnele: moški se je približal vtičnici, iz nje potegnil kabel in se namenil proti svoji hiši na drugi strani ulice. Zaradi njega so morali dva otroka odpeljati v bolnišnico, primer pa preiskuje policija, ki še išče moškega, starega okoli 60 let, za zdaj ga še niso identificirali.



Romerova, slavljenkina mati, je povedala, da so se otroci zabavali, veselo skakali po gradu, ko je ta nenadoma začel puščati, se podirati. »Bili smo pretreseni, bilo je izjemno vroče, otroci pa so bili ujeti v gradu. Komaj smo prišli do njih, na koncu smo jih ven potegnili tako, da smo jih vlekli za noge,« je pojasnila šokirana Deborah. Otroci, približno dvanajst jih je bilo, so bili stari dve in tri leta, dva sta morala ostati v bolnišnici, eden zaradi stresa, drugi zaradi potencialnih poškodb.



To ni bil prvi podoben incident, je še povedala Romerova: med božičnimi prazniki jim je nekdo prerezal kabel od prazničnih lučk, s katerimi so okrasili hišo. Po tistem so postavili varnostne kamere, ki so tokrat ujele zlobnega soseda na delu.