Otroke iz hiše groze bodo ločili

PERRIS – Trinajst otrok Davida in Louise Turpin, ki so bili pred dnevi rešeni iz njunega ujetništva, bodo ločili. Kot poroča CBS, bodo šest najmlajših otrok in sedem starejših ločili. Dodajajo, da bodo mlajših šest nastanili v dve rejniški družini, starejših sedem pa bo živelo v domovih za otroke s posebnimi potrebami.

Starša iz pekla sta svojih 13 otrok več let držala v ujetništvu, nad njimi izvajala psihično in fizično nasilje, jih zapostavljala in mučila. Živeli so v temi, brez hrane in vode. Razmere, v katerih so otroci bivali, so šokirali svet. CBS še dodaja, da so nekateri izmed njih močno zaostali v razvoju.

David (57) in njegova 49-letna žena Louise sta v zaporu, kjer čakata na sojenje. Na obtožnici se je znašlo že 75 točk. Glede na to, kako hude so obtožbe, pa je verjetno, da ne bosta nikoli več videla svobode, saj jima grozi najmanj 94 let zaporne kazni.