Otroka je pustila samega na –21 stopinjah, našel ga je pes

KAZAN – Mati je pustila 2-letnega otroka v kolibi v gozdu pri –21 stopinjah Celzija, poročajo tuji mediji.

Dečka je na srečo našel pes, ki je zašel v kolibo in ga dva dni grel z lastnim telesom. Šele po dveh dneh so ju našli sosedje in dečku omogočili zdravniško oskrbo, grozna mati pa se je po sina vrnila šele čez štiri dni.