Osem let ječe, ker je kruto končal življenje Sebastiana

Iz zakona o zaščiti živali 2. člen Zaščita živali po tem zakonu je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnem koli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali. 3. člen Nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti. 4. člen Mučenje živali je:

– vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje ali škodi njenemu zdravju;

– nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.