Orožje za krvavo vojno na Švedskem prihaja preko Slovenije

Med sedemmesečno akcijo 11 pridržanih



Na Obrežje je 21. septembra popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik citroen C5. Najprej so mejno kontrolo opravili policisti, nato so vozilo pregledali še uslužbenci mobilne enote Carinskega urada Brežice pri poostreni kontroli vozil v samem Obrežju. Voznika, 40-letnega državljana BiH, so napotili v garažo za pregled osebnih vozil. Ko so na zadnjih desnih vratih odstranili zvočnik, so opazili tesnilno peno. Po odstranitvi dela pene in zaščitne folije so odkrili ročno bombo. Pregled so prekinili ter o najdbi obvestili OKC Finančne uprave in Postajo mejne policije Obrežje. Preiskavo je nato vodila policija.



Pri natančnem pregledu vozila so v notranjosti našli skritih 59 ročnih

bomb, pet avtomatskih pušk in 83 nabojev za puško. Kriminalisti so orožje in eksplozivna sredstva zasegli. Pri pregledu vozila so sodelovali tudi bombni tehniki specialne enote policije. Zoper državljana BiH so odredili pridržanje. Slovenska policija je pri preiskavi sodelovala z varnostnimi organi BiH, Švedske in Srbije. V skupni operaciji, ki je potekala približno sedem mesecev, so v BiH odvzeli prostost sedmim osebam, na Švedskem trem in eni v Srbiji. Večina so bili državljani BiH.



Med akcijo je bila zasežena tudi večja količina orožja, ročnih bomb,

streliva in prepovedanih drog. Zasežene stvari se hranijo oziroma so bile uničene v državah, kjer je bil izveden zaseg, so nam o akciji iz leta 2014 povedali na slovenski policiji.