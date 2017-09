Oranžna droga, zaradi katere ljudje umirajo

LONDON – Na Otoku je umrla ženska, dva moška pa so morali hospitalizirati, potem ko so zaužili drogo. Policija opozarja, da gre za ekstazi (kvadratne oblike, oranžne barve in brez posebnih oznak). Vsi trije so po narodnosti Vietnamci, ki prebivajo v južnem Londonu. 22-letnica je umrla 28. avgusta.

Eden od moških je star okoli 20 let. V bolnišnico so ga pripeljali v kritičnem stanju, a se je zanj dobro izteklo, saj so ga pred kratkim iz bolnišnice odpustili, tretja žrtev pa je 17-letnik. Za njegovo življenje se še borijo.