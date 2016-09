Ogabno dejanje: peterica spolno zlorabila dekle z motnjami v razvoju

NOVI PAZAR – Policija je prijela Hasiba M. (45), Ediba M. (43), Asmira I. (20), Nuhiju B. (28) in Edisa D. (29), ki so osumljeni posilstva. Srbski Blic poroča, da so v torek zvečer zlorabili dekle 27-letno dekle z motnjami v (duševnem) razvoju. V stanovanje Hasiba naj bi prišla zaradi proslavljanja rojstnega dneva, tam pa so jo napili in izkoristili.

Nesrečnica je v sredo zjutraj dogodek prijavila policiji, a zaradi luknje v spominu ni znala povedati veliko. Niti to ne, kje se je zloraba dogajalo.

Policija je htiro našla osumljence, v pripor pa so jih strpali za 48 ur.