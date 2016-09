Odvlekel jo je na samo, ji zagrozil z nožem in brutalno posilil

BEOGRAD – V srbski prestolnici se je zgodil strašen zločin. V nedeljo ob 00.50 je v beograjskem naselju Pinosava 25-letna P. J. doživela najbrž najhujše trenutke svojega življenja.

Po tistem, ko je izstopila iz avtobusa in začela hoditi proti domu, jo je izza hrbta dohitel moški in odvlekel v bližnjo zapuščeno hišo. J. M. (59) ji je tam najprej zagrozil z nožem, nato pa brutalno posilil.

Kot so za srbski Telegraf povedali policisti, je možakar njihov stari znanec, saj je zakrivil že več kaznivih dejanj – od velikih tatvin do ogrožanja varnosti. Tokrat so ga ujeli kmalu, še isto jutro, še poročajo.