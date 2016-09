Odvetnik na strelskem pohodu, ranil devet ljudi

HOUSTON – V teksaškem Houstonu je davi po lokalnem času prišlo do strelskega napada na parkirišču nakupovalnega središča v jugozahodnem delu mesta, pri čemer je bilo ranjenih najmanj šest ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Na twitterju so sporočili, da so policisti strelca ustrelili, na poti v bolnišnico pa je nato umrl.

Po streljanju, ki naj bi trajalo približno 20 minut, so v bolnišnice odpeljali devet oseb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Direktorica houstonske policije Martha Montalvo je sporočila, da je od devetih ranjenih oseb ena v kritičnem stanju, še ena pa je ranjena huje.

Strelec je bil odvetnik

Montalvova je dodala, da je bil strelec odvetnik in je imel nekaj težav v svoji pisarni. Televizijska postaja ABC13 je poročala, da je bil strelec partner v eni od odvetniških pisarn v Houstonu. V strelčevem avtomobilu so našli še dodatno orožje.

To je že tretje nakupovalno središče v ZDA, kjer je prišlo do napadov v zadnjih dveh tednih. Pred dnevi je strelec v nakupovalnem centru v Seattlu ubil pet ljudi, 17. septembra pa je moški v nakupovalnem centru v Minnesoti zabodel deset ljudi.