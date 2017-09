Odšla je na pot, ni se vrnila, našli le kajak

BRASILIA – Reševalci so na bregu reke Solimoes v Braziliji odkrili kajak britanske pustolovke, ki so jo verjetno ugrabili pirati ali pa umorili tihotapci mamil. Državo je obiskala zato, da bi preveslala 6500 kilometrov vzdolž porečja Amazonke. Na željo družine oblasti niso želele razkriti imena 43-letnice, ki je bila nekoč ravnateljica. Za njo se je globoko v džungli izgubila vsakršna sled, potem ko je v sredo sprožila signal za pomoč.

6500 kilometrov je želela preveslati.

Policija je že objavila fotografijo kajaka, ki je bil na istem kraju, kjer je lani izginil policist, potem ko se je spopadel s tolpo preprodajalcev mamil. Britanka je veslala sama, signal, ki razkriva lokacijo, pa je sprožila v sredo okoli desete ponoči med mestoma Sodajas in Coari. V ponedeljek je vodja civilne policije Ivo Martins, ki je tudi vodja iskalne akcije, razkril, da je tisto območje zelo nevarno, ker so tam poti tihotapcev in piratov. »Trenutno raziskujemo več stvari. Lahko bi jo tudi napadla žival ali pa se je preprosto izgubila. Vse možnosti bomo proučili.«



Na skoraj istem kraju je izginil prejšnji šef policije Thyago Garcez, njegovega trupla niso nikoli našli. Minuli mesec pa so tam pirati napadli čoln, ki je tihotapil mamila iz Peruja. Lokalni mediji so poročali, da je bilo slišati silovito streljanje.