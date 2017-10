Odsekal ji je roko, da bi ukradel uro in nakit

MOSKVA – Mlada ženska je telefonirala z mobilnim telefonom, medtem ko ji je druga roka počivala na ograji. Mimo je prišel tesar, ki ni imel kriminalne datoteke, in nenadoma ga je prijelo, da bi ji ukradel luksuzni nakit. Brez razmišljanja je pograbil sekiro, ki jo je imel spravljeno v svojem delovnem kompletu, in ženski odsekal roko. Njegov zagovornik Sergej Travin je povedal, da je moški nato pograbil odsekano roko in z njo zbežal. Z nje je pozneje pobral uro in zapestnico. Po podrobnejšem pregledu je ugotovil, da je nakit ponarejen, roko pa je sesekljal na majhne koščke, tako da je zdravniki ne bi mogli prišiti nazaj.

Kričečo in krvavečo žensko so hitro odpeljali v bolnišnico. »Med policijsko preiskavo je povedala, da bi mu dala vse, kar je imela, če bi ji samo pokazal sekiro,« je dodal Travin, ki je podpredsednik Federativnega združenja odvetnikov Rusije. »Tesar prej ni imel težav z zakonom. Prihaja iz ugledne družine in je oče dveh otrok. Prav tako je lastnik treh lesenih hiš, ki jih je sam zgradil. Psihiatrični testi so razkrili, da je povsem prišteven.«

Napadalec, čigar imena niso razkrili, naj bi prihajal iz regije Ivanovo. Travis je povedal, da ga je presenetilo veliko zanimanje za ta primer. Klient naj bi ga prosil, naj ne razkrije, kje točno se je zločin zgodil. Zaradi napada mu grozi sedem let zapora.