Odpuščeni delavec ustrelil pet ljudi

ORLANDO – Moški, ki je delal v skladišču blizu Orlanda v ameriški zvezni državi Florida in aprila dobil odpoved, se je v ponedeljek vrnil na staro delovno mesto – oborožen. V skladišču je ubil pet ljudi in potem še sebe, je povedal šerif okrožja Orange Jerry Demings. Nekdanji skladiščnik je imel policijsko kartoteko, in sicer zaradi manjših prekrškov izpred dvajsetih let, večinoma gre za vožnjo pod vplivom alkohola, ni pa bil povezan z nobeno teroristično organizacijo, je še povedal šerif.



Napadalec je John Robert Neumann Jr., 45-letni vojni veteran, ki je živel sam v mobilni hišici; v podjetje, ki izdeluje pripomočke (šotorska krila in ponjave) za avtodome, je prišel oborožen s polavtomatsko pištolo in nožem; slednjega ni uporabil, žrtve, pet nedolžnih ljudi, je ustrelil, s pištolo pa je sodil še sebi, ko je zaslišal zvok prihajajočih policijskih siren. Napad je načrtoval, meni šerif, in ni povedal, zakaj so ga odpustili, je pa pristavil, da je imel slab odnos z najmanj eno žrtvijo: »Izbiral je posameznike, ki jih je ustrelil.« Večino je ustrelil v glavo, nekatere večkrat. Sedem ljudi je napad, ki se je zgodil malo po 8. uri po krajevnem času, preživelo. Neumann ni bil več aktivni vojak in ni imel dovoljenja za orožje. Njegovi sosedje so povedali, da ni bil pretirano družaben.



Pred letom dni, 12. junija 2016, je islamistični militant v nočnem gej klubu Pulse v Orlandu ubil 49 ljudi, njega pa so ubili policisti. Za tisti napad, ki velja za najbolj množični pokol z orožjem v moderni zgodovini ZDA, je odgovornost prevzela džihadistična Islamska država.