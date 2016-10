Odprla je vrata, neznanka pa je zgrabila njeno hčer

LEICESTER – Mamica Sarah Hunt (28) je preteklo soboto doživela eno najhujših nočnih mor: neznana ženska je kar na domačem pragu hotela ugrabiti njeno hčer Amelio, potem ko je hladnokrvno potrkala na vrata, poroča Daily Mirror.

Popolnoma pretresena Sarah je zgodbo delila na facebooku, saj je želela opozoriti svoje sosede in znance. Sarah se je s hčerko vrnila domov, ko je nekdo potrkal na vrata. Preverila je, kdo stoji pred vrati, in tam videla Azijko ter domnevala, da je ženska prišla k napačnemu stanovanju. Zato je odprla in vprašala, ali kaj potrebuje, ženska pa je mirno rekla: »Potrebujem otroka.« Nato pa poskušala zgrabiti njeno deklico.

Sarah je žensko hotela odriniti, vendar ni šlo, in zapreti vrata, a se je ugrabiteljica borila, da bi vzela Amelio. »Bilo je grozljivo. Mislila sem, da bo ugrabila mojega otroka.« Po grozljivem boju je mamici le uspelo zaloputniti vrata in deklico odnesti v kuhinjo, ko se je vrnila k vratom, pa ženske ni bilo več.

Po groznem dogodku je doživela še eno razočaranje: ko je poklicala policijo, so ji rekli, da bodo takoj pri njej. Nato so jo obvestili, da jo bodo obiskali šele v torek, nazadnje pa so obisk prestavili na petek. »Kar ne morem verjeti, da me še vedno niso prosili za opis ženske, da bi jo lahko začeli iskati,« je povedala prestrašena Sarah, ki pravi, da se od sobote naprej niti doma več ne počuti varno.