Odkrili truplo 2-letnice, verjetno je več dni mrtva ležala v kadi

SYDNEY – Truplo 2-letne deklice so odkrili v torek, potem ko je ena izmed družinskih prijateljic postala zaskrbljena, saj o njej ni imela nobenih novic. »Ženska je potrkala na naša vrata in vprašala, ali smo videli deklico. Povedala nam je, da je v skrbeh za otroka. Vprašala nas je, ali imamo kakšno lestev,« je povedala ena od sosed. »Rekla sem ji, naj pokliče policijo, če jo res skrbi.«

Policisti so takoj začeli preiskavo. Čeprav še ni potrjeno, zakaj je deklica umrla, domnevajo, da je utonila v kadi. Domnevajo celo, da je bila mrtva že več dni in da je pred tem bila sama doma, poroča Daily Mail. Njena mati (36) ima namreč psihološke težave in je bila v bolnišnici, saj je nekaj dni pred tem doživela prometno nesrečo. Ni pa znano, ali so njeni zdravniki vedeli, da je ženska doma zapustila 2-letno deklico, prijatelji pa o njiju niso imeli nobene novice. »Ni se mi zdela takšna, da bi pustila svojo hčer samo doma,« je o ženski povedala družinska prijateljica. Policisti trenutno iščejo dekličinega očeta.