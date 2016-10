Odjeknili samomorilski napadi, mrtvih več ljudi

GAZIANTEP – Samomorilski napadalec, domnevno pripadnik Islamske države, se je danes med protiteroristično policijsko racijo v jugovzhodnem turškem mestu Gaziantep razstrelil in pri tem ubil tri policiste, poročajo tamkajšnji mediji in policija. Le nekaj ur kasneje se je razstrelil še en samomorilski napadalec, a drugih žrtev - razen njega - ni bilo.

Prvi napadalec se je razstrelil v izogib aretaciji, je poročala državna tiskovna agencija Anadolu. Šlo naj bi za vodjo speče celice skrajne skupine IS v mestu. Po besedah lokalnega guvernerja Alija Yerlikaye je bilo ranjenih pet policistov ter štirje Sirci.

Samo nekaj ur kasneje se je razstrelil še en samomorilski napadalec, in sicer ko je policija lovila osumljence, ki so pobegnili po prvi eksploziji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Šlo naj bi za Mehmeta Kadirja Cabaela, vodjo terorističnih celic IS v regiji, ki je domnevno skrbel za logistično podporo organizacije, je med drugim še povedal guverner.

Turška policija je pridržala 19 ljudi, osumljenih domnevnih povezav z IS.

Eksploziji sta odjeknili le malo zatem, ko so uporniki ob podpori Turčije iz rok IS odvzeli severno sirsko mesto Dabik. To ima za IS izjemen ideološki pomen, in sicer zaradi sunitske prerokbe, ki govori, da bo to prizorišče konca boja med krščanskimi silami in muslimani.

Gaziantep je večje mesto, ki leži le 60 kilometrov od sirske meje, in je postalo pravo zatočišče za Sirce, ki bežijo pred državljansko vojno.

Od poletja 2015 je bila Turčija deležna vrste napadov na Gaziantep pa tudi drugod, ki naj bi jih izvedli džihadisti IS in kurdske milice.