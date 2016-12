Od strahu pred pedofilom je deklica (9) umrla

IZMIR – 9-letna deklica poznana le po začetnicah Y. K. je umrla dva dni pred soočenjem s pedofilom. Šlo naj bi za dedka njene prijateljice, ki je obtožen spolnega nadlegovanja, poroča Dailymail.

Po tem, ko se je nenadoma zgrudila na svojem domu, so jo hitro prepeljali v bolnišnico v Izmirju. Zdravniki, ki je žal niso uspeli rešiti, menijo, da sta bila strah zaradi spolnega napada in skrb pred ponovnim soočenjem z iztirjencem preveč za njeno srce.

Dogodek s pedofilskim dedkom T. C. (58), ki jo je napadel, medtem, ko sta se s prijateljico igrali na terasi, jo je tako pretresel, da več mesecev ni hodila v šolo, obiskovala pa je tudi otroškega psihologa.

