Očim in sosed posiljevala deklico, ponoči jo je ponujal po gostilnah

ALEKSANDROVEC – »Ne razumem, kako je mogoče, da se lastna mama ni odzvala na hčerkine besede, da jo očim in sosed zlorabljata,« ogorčeno pripoveduje Saša Mratić iz Aleksandrovca, biološki oče zdaj 15-letne S. M. Nekdanji partnerici Danijeli Miladinović zdaj poskuša odvzeti skrbništvo nad dekletom, saj so njenega zdajšnjega partnerja Vladana Zdravkovića prijeli zaradi suma, da je pet let posiljeval nesrečno dekle. Prav v teh dneh se začenja sojenje, osumljencu pa za ostudno dejanje grozi do 40 let zapora. Najhuje v celotni zgodbi je, da je deklica, tako se je izpovedala očetu, mami razkrila ravnanje očima, a ta ni ukrepala.

Zaslepljena zaradi ljubezni?

»Mogoče ga je Danijela imela zelo rada in ga še vedno ima, a to ni opravičilo, da žrtvuješ otroka in mamo,« je ogorčen Mratić, ki upa, da mu bo sodišče zdaj dodelilo skrbništvo. Poleg Zdravkovića naj bi dekle zlorabljal še en starejši moški, ki je zahajal k njim. Tudi zanj naj bi povedala mami Danijeli, a se tudi takrat ni zganila. Vse to je dekle opisalo očetu v sporočilih, on pa jih je nato posredoval centru za socialno delo. Mratić je razkril tudi govorice, da naj bi Vladan zlorabil celo mamo zdajšnje partnerice.

Za medije je spregovorila tudi Danijela, ki ne more verjeti, da se je to dogajalo, pa čeprav ji je deklica tarnala o Vladanovem vedenju. »Kot mama se počutim grozno. Pustite me malo pri miru, imam veliko svojih težav,« je dejala in izrazila upanje, da se bo hči kmalu vrnila. To izjavo je dala pred šestimi meseci, a je dekle še vedno pri rejnikih.