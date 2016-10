Očetov zlomljeni penis sinu navrgel 50.000 evrov

SPLIT – V Splitu te dni govorijo o neobičajnem in bizarnem primeru: komaj polnoletni sin je zaradi očetovega zlomljenega penisa dobil 25.000 evrov odškodnine in približno toliko obresti v procesu, ki se je na splitskem občinskem sodišču vlekel od leta 2008.



Ja, dobro ste prebrali: zaradi zlomljenega penisa. Splitčan, ki je med procesom umrl, je imel pri zavarovalnici sklenjeno življenjsko zavarovanje z dopolnilnim zavarovanjem v primeru nesreče. Zavarovanje je sklenil leta 2005, velja pa do 2025. Moški je bil zavarovan za malo več kot 8000 evrov v primeru preživetja, v primeru trajne invalidnosti pa bi mu dodatno zavarovanje prineslo 50.000 evrov.



Februarja 2009 je takrat 46-letni oče tožil zavarovalnico: v tožbi je zapisal, da je marca 2006 med seksom, menda analnim, doživel prelom spolovila v erekciji. Ud se je zarastel, a je zaradi nesreče med erekcijo visel v levo, to pa mu je onemogočalo normalne spolne odnose. V tožbi je moški navajal, da mu pripada odškodnina, in sicer 50 odstotkov od tega, kar je zapisano v zavarovalni polici pri določanju trajne invalidnosti kot posledice nesreče. Z zavarovalnico je poskušal septembra 2008 skleniti dogovor, a ga je ta zavrnila, češ da ni dokazov o datumu nastanka in dinamiki dogajanja ter da je bila polica zaradi neplačila premije stornirana, tako obstaja možnost, da v času incidenta ni bila aktivna. Ob tem so trdili še, da ne gre za nesrečni primer, pač pa bolezen, ki ni osnova za priznanje invalidnosti v skladu s sklenjeno polico; zavarovanec, so povedali, se ni pravočasno zdravil, kar je vplivalo na nastanek invalidnosti.



Med procesom, bilo je leta 2011, je moški umrl, njegov dedič je sin, ki je podedoval očetove terjatve, pa tudi tožbo. Občinsko sodišče je pred dvema letoma razsodilo tako kot zdaj, a je razsodbo pritožbeno sodišče razveljavilo. Na novem sojenju sta pričala tudi kirurg urolog in specialist urolog. Prvi je na podlagi dokumentacije povedal, da je moški utrpel poškodbo spolovila, ki so mu jo zdravili; na kontrolnem pregledu dva meseca pozneje so zdravniki menili, da moški trpi za peyronijevo boleznijo (to je boleče ukrivljanje penisa med erekcijo), a je specialist pričal, da nikakor ni šlo za to, pač pa za stanje po prelomu spolovila med spolnim odnosom, kar povzroča močno izkrivljenje uda, to pa onemogoča spolni odnos. Tudi drugi urolog je menil, da so težave moškega posledica poškodbe, in ne bolezni, zakaj je urolog, ki je moškega pregledal, postavil tako diagnozo, pa ve samo on, je povedal strokovnjak.



Sodišče je tako sklenilo, da je moški oziroma njegov sin upravičen do odškodnine, sodna odločba še ni pravnomočna.