Oče junak: rešil je 30 ljudi, nato pa dobil naboj v vrat

LAS VEGAS – Jonathan Smith je bil v Las Vegasu na proslavi 43. rojstnega dne svojega brata, ko so kot strela z jasnega z neba začeli deževati naboji.



Kot smo poročali, je Stephen Paddock (64) iz 32. nadstropja hotelske sobe streljal po množici ljudi , zbrani na glasbenem festivalu. Ubil je najmanj 59 ljudi, več kot 500 pa ranil. Ljudje so umirali drugim na rokah, trupla so ležala povsod .

Predvidevajo, da je iz pušk Paddock, sicer upokojeni računovodja, izstrelil okoli 1000 nabojev. Streljal je kakšnih 15 minut.

Jonathan Smith, oče treh otrok, ob paniki, ki je zavladala, in nabojih, ki so švigali, ni okleval, ampak je v zavetje pomagal veliko ljudem. Potem jo je skupil sam, eden izmed nabojev ga je zadel v predel med vratom in ramenom. Pomoč je poiskal v bolnišnici, naboj pa mu bo za vselej ostal v telesu.