Oče do smrti povožene 18-letnice: Moje srce je umrlo

NEW YORK – Grozljive nesreče, ki se je pred kratkim zgodila v New Yorku, in v kateri je umrla komaj 18-letna Alyssa Elsman , več kot 20 ljudi pa je bilo poškodovanih, ljudje zlahka ne bodo pozabili. Pred dnevi je namreč 26-letni Richard Rojas pod vplivom mamil z avtomobilom zapeljal v množico. Po grozljivem dejanju naj bi želel storiti samomor, a so ga policisti prijeli.

V tistem trenutku se je za vedno spremenilo življenje Thomasu Elsmanu, očetu 18-letnice, ki je umrla pod kolesi poblaznelega voznika. Družina iz Michigana, ki je bila v New Yorku na potovanju, se je v nekem trenutku brezskrbno sprehajala po središču mesta, v drugem pa njihove ljubljene Aylsse ni bilo več. V silovitem trčenju je bila hudo poškodovana njena 13-letna sestra, a ta po napadu dobro okreva, čeprav je zaradi sestrine smrti še vedno v hudem šoku.

FOTO: To je moški, ki je zapeljal v množico: mislil je, da bo konec sveta

»Ni besed, želim si vpiti. Ne želim si več živeti. Toda imam otroke, zaradi katerih moram biti močan,« je skrušeni oče povedal v intervjuju za televizijo Fox 5. »Moje prvorojenke ni več. Moje srce je umrlo v New Yorku.« Oče je še dejal, da bi vsakemu, ki bi nesrečo zakrivil nenamerno, oprostil, toda tega sedaj ne more storiti. »Vedel je, kaj počne. V mestu živi 12 milijonov ljudi, on pa je ubil mojo hčer.«

Oče naj bi po napadu odšel na policijsko postajo, kjer je grozil, da bo 26-letnika ubil. Od tam so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu dali pomirjevala.