Obsežen plaz od sveta odrezal 7700 ljudi

KISLOVODSK – Na območju najvišje gore v Rusiji Elbrus se je v zgodnjih jutranjih urah sprožil obsežen zemeljski plaz, ki je zaprl številne lokalne ceste. V tamkajšnjih turističnih naseljih je ostalo ujetih okoli 7700 ljudi, vključno z 260 tujci, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Po poročanju ruske tiskovne agencije Ria novosti so med ujetimi tujci na območju tudi državljani Slovenije, Američani, Nemci, Poljaki, Francozi, Britanci in drugi.

Slovenci na varnem?

Slovensko zunanje ministrstvo je za STA sicer sporočilo, da po neuradnih informacijah regionalnih oblasti v Severnem Kavkazu med turisti, ki so ujeti na gori, ni slovenskih državljanov.

Zaradi plazu so sicer v jugozahodni republiki Kabardino-Balkarija danes razglasili izredno stanje, je dejal namestnik predsednika vlade Vladimir Bolotkov. Po navedbah reševalnih služb je plaz na več mestih cesto popolnoma odnesel. Predstavnik regije Jurij Kokov je na srečanju s pripadniki južnega vojaškega okrožja predlagal, naj vojska razstreli 300-metrsko skalo, ki preprečuje povezavo z glavno cesto. Rusko ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da so zaradi zemeljskega plazu trije avtomobili s petimi potniki zdrsnili v reko. Dva človeka so že rešili, preostale tri pa še iščejo.

Obsežen zemeljski plaz se je na območju Elbrusa sprožil ob približno 2.50 po lokalnem času. Plaz je poškodoval tudi plinovod, ki poteka na območju, več naselij v okolici pa je ostalo brez elektrike.