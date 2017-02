Obraz malega Luke (8) razmesaril sosedov nemški ovčar

KNIN – Hrvaški mediji poročajo o napadu nemškega ovčarja. Žrtev je osemletni Luka Milak. Zanj so v osnovni šoli, ki jo obiskuje, začeli zbirati denar, nato pa je v javnost pricurljala informacija, da družina sredstva potrebuje za dečkovo okrevanje po napadu psa. Jutarnji list poroča, da je dečka napadel sosedov pes Reks, ki je v lastništvu Stipana Šarića, in sicer naj bi ga pogrizel po obrazu, ušesih in vratu. Dečka so po napadu odpeljali v bolnišnico v Splitu, operacija pa je trajala tri ure.

Ni bila nesreča?

»Luka dobro okreva. Ima približno 100 šivov. Njegove poškodbe so težke in zagotovo bodo ostale brazgotine, toda niti v enem trenutku ni bil v smrtni nevarnosti,« je novinarjem povedal dečkov oče Borislav Milak, ki je dodal, da je družina srečna, da je njihov Luka napad preživel, obenem pa ga žalosti, da je do tega sploh prišlo. »Ko sem ga ranjenega in okrvavljenega peljal v bolnišnico, mi je povedal, da ga je Stipan poslal, naj najde njegovega psa. Ta je Luko napadel v neposredni bližini Stipanove hiše, on pa sedaj laže, da je bil pes privezan. Priča je moj oče, ki je Luko rešil. Ni šlo za nesrečo, saj se pes ves čas sprehaja po našem dvorišču in dvoriščih drugih ljudi. Pred kratkim je v nogo ugriznil enega od sosedov.«

Psa je baje izzval

Povedal je še, da se mu sosed ni opravičil niti vprašal, kako se njegov sin počuti ali ob tem izrazil obžalovanje. »Nič od tega. Njegova žena je celo užalila mojo družino in Luko, ki ga krivi za napad psa,« še pravi dečkov oče. Lastnik psa je za spletni portal Slobodna Dalmacija dejal, da mu je žal, da je do napada prišlo, ob tem pa je povedal, da je bil pes privezan.

Na inšpekciji za veterino v Šibeniku pravijo, da gre za splet nesrečnih okoliščin in da so s preiskavo ugotovili, da je do napada prišlo, ker naj bi bil deček psu vzel hrano oziroma kost, pes pa je bil v času napada privezan. V tem primeru naj bi bil deček psa, ki doslej ni še nikogar napadal, izzval. Inšpektorica je poudarila, da sta bila pes in deček večkrat v stikih in da sta bila celo v prijateljskem odnosu. Dodajajo, da psa ne bodo uspavali, razen če bo tako želel njegov lastnik.