Obračun med tolpami

STOCKHOLM – V streljanju, ki je izbruhnilo v Malmöju, tretjem največjem švedskem mestu, je bil skoraj ranjen otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Streli so odjeknili okoli 19. ure v južnem okrožju Fosie; ranjeni so bili štirje moški, eden je v kritičnem stanju, ustreljen je bil v glavo, v bolnišnico so ga prepeljali policisti. Lokalni mediji so poročali, da so preostale ranjence še pred prihodom reševalcev v bolnišnico s svojimi vozili prepeljali prebivalci. Policija jih je že zaslišala.



Napadalci so pobegnili z mopedi, je sporočila policija: »Preiskava še poteka, osumljencev še nismo prijeli.« Streljanje je videlo več ljudi, povedali so, da sta dva skuterja divjala za avtomobilom, v katerem so sedele štiri žrtve. Avto, ki sta ga lovila skuterja, je naglo zavil in se zaletel v drevo, zasledovanja je bilo konec, poročajo švedski mediji. Napadalci, ki so imeli zakrite obraze, nekateri poročajo, da so nosili čelade, so začeli streljati na avto, izstrelili so kakšnih 20 nabojev, poroča dnevnik Expressen. »Streljali so iz avtomatskega orožja,« je povedal neki očividec. Naboji so zadeli stavbo v bližini in predrli zid, v stanovanju so bili tudi otroci. »Čudež je, da v bolnišnici ni še več ljudi,« je povedal predstavnik policije in dodal: »Dva naboja sta v stanovanju, skoraj sta zadela otroka. Govorimo o nekaj centimetrih.«



Švedska velja za dokaj varno državo z relativno nizko stopnjo kriminala, je pa v zadnjih letih v porastu nasilje v revnejših predelih Stockholma, Göteborga in Malmöja, to oblasti pripisujejo rivalstvu med tolpami, povezanimi s tihotapljenjem droge in prostitucijo: policija je obravnavala napade z granatami, streljanja in požige, zlasti vozil. Konec avgusta je v enem takih napadov umrl osemletnik, ko so v stanovanje, v katerem je spal, vrgli granato. Na tistem naslovu je imel prijavljeno bivališče človek, ki je bil obsojen umora v obračunu v somalski skupnosti v Göteborgu.