Ob smrti tehtal le štiri kilograme

BRUSELJ –V Belgiji spet odmeva smrt sedem mesecev starega dojenčka, ki je bil podhranjen, težak le štiri kilograme, saj se je včeraj začelo sojenje proti staršem. Ti, lastniki prodajalne z naravno hrano v kraju Beveren blizu Antwerpna, so za dete izbrali brezglutensko prehrano, ki je vključevala tudi t. i. kvinojino mleko, prav tovrstni način prehranjevanja, ki ga belgijski zdravniki opisujejo kot neprimernega, pa je vodil v kar dvakrat prenizko težo za dečkovo starost in posledično smrt – umrl je zaradi dehidracije in podhranjenosti. Podrobnosti so grozljive: obdukcija je razkrila, da je bil dečkov želodec v času smrti povsem prazen, in čeprav je imel težave z dihanjem, ga starši niso odpeljali k zdravniku. V njegovi plenički so našli molitveno kartico.



Sedemmesečnega Lucasa so odpeljali v bolnišnico Virga Jesse Ziekenhuis v Hasseltu, bilo je 6. junija 2014, in sicer potem, ko sta 34-letni oče Peter S. in 30-letna mama Sandrina V. obiskala homeopatskega zdravnika na drugem koncu države, ki ju je rotil, naj otroka nemudoma odpeljeta v bolnišnico. Lucas je tehtal samo 4,3 kilograma, bil je dehidriran in podhranjen, so ugotovili zdravniki, ki fantku niso mogli več pomagati, ob prihodu v bolnišnico je bilo dete mrtvo. Starše so belgijske oblasti ovadile, tožilci pravijo, da so odgovorni za sinovo smrt, saj so zanj izbrali brezglutenski način prehranjevanja, grozi jim zaporna kazen.



»Starši so sami postavili diagnozo, da ima otrok netoleranco za gluten in tudi laktozo. Niti en zdravnik nima zdravstvenega kartona o Lucasu, zanj ni vedel nihče,« pravijo tožilci, ki zahtevajo 18 mesecev zapora za mamo, prav tako za očeta. Na sodišču je oče Peter povedal: »Lucasa nisva peljala k zdravniku, ker nikoli nisva opazila nič nenavadnega.« Mati Sandrina je v solzah dodala: »Občasno se je malo poredil, včasih je malo shujšal. Za sina si nikoli nisva želela smrti.« Njuna odvetnica Karine Van Meirvenne poudarja, da so starši verjeli, da ima otrok težave s prehrano: »Imel je krče, ko sta ga hranila po steklenički, zato sta poskušala z alternativo. Ovseno mleko, riževo, ajdovo, kvinojino... Vse izdelke prodajata tudi v trgovini.« Toda tožilci vztrajajo, da sta ravnala, kot bi mu namenoma odvzela hrano. Pediatrinja Elisabeth De Greef iz bruseljske univerzitetne bolnišnice pravi, da hranjenje otroka s tovrstnim mlekom ter drugimi podobnimi ni sprejemljivo: »Ne vsebujejo potrebnih proteinov, mineralov in vitaminov. Niso prilagojena za dojenčke in so torej neprimerna.« Sojenje se nadaljuje, razsodba bo znana sredi junija.