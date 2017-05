Ob 10. obletnici izginotja Maddie: Starši so jo dali v tujo krsto in kasneje zažgali

LONDON – Minilo je že 10 let, odkar je 3. maja 2007 tedaj komaj triletna Madeleine McCann med spanjem izginila iz počitniške hišice svojih staršev v letovišču Paria da Luz v regiji Algarve na jugu Portugalske, medtem ko so bili starši na večerji s prijatelji. Sledila je ena izmed največjih iskalnih akcij v zgodovini. Temu primerna je bila tudi medijska pozornost, a vse brez uspeha. Britanska policija je leta 2011 sprožila novo preiskavo, ki so jo leta 2015 nekoliko omejili. Prejšnji teden so iz Scotland Yarda sporočili, da so našli pomembne sledi, ki bi lahko pojasnile dogajanje.

»Večinoma so si dnevi podobni drug drugemu. 3. maj 2017 je dan kot vsi drugi. A 10. obletnica kljub temu visi nad nama kot grozljiv opomin časa, ki nam je bil ukraden,« sta zapisala na facebooku mati in oče pogrešane deklice, 49-letna Kate in 48-letni Gerry.

Pravita, da hčerke nikoli ne bosta nehala iskati. Foto: Reuters

Resnica o laži

Še pred tem sta Kate in Gerry napovedala, da bosta nadaljevala sodno bitko proti nekdanjemu preiskovalcu Gonçalu Amaralu, ki je dejal, da je deklica umrla po nesreči, onadva pa da sta truplo skrila. Nekdanji vodja portugalskih preiskovalcev je namreč izdal knjigo Maddie: The Truth of the Lie (Maddie: Resnica o laži), v kateri je med drugim zapisal, da je deklica umrla v nesreči v hotelu, oče in mati pa sta njeno smrt poskušala prikriti z zaigrano ugrabitvijo.

»Ugotovljeno je bilo, da odtisi stopal, ki naj bi dokazovali, da je domnevni ugrabitelj vstopil v stanovanje, ne obstajajo. Na oknu so bili le prstni odtisi matere pogrešane deklice. Nikoli mi ni bilo jasno, kako sta bila lahko takoj prepričana, da so hčer ugrabili,« je drugim napisal Amaral in dodal, da sta imela Kate in Gerry ključ do katoliške cerkev v bližini naselja. »Mislim, da sta mrtvo hčer dala v krsto neznane ženske. Kasneje sta to krsto zažgala. Resnica bo prišla na dan, potem ko jo bodo nehali ščititi.« Amaral celo trdi, da je britanska obveščevalna služba MI5 pomagala staršem skriti truplo hčerke oziroma zabrisati zločin.

Kakor koli že, o tem, kaj se je tedaj zgodilo, obstaja več teorij, doslej pa zaradi dekličinega izginotja ni bil obsojen še nihče.