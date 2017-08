Novorojenčka ostala brez mame (27) le tri dni po očetovem umoru

Najprej so ubili očeta. Foto: Osebni arhiv

PALM BEACH – Stephanie Caceres (27) je umrla deset dni po porodu zaradi okužbe po carskem rezu, potem ko sta na svet prijokala dvojčka, piše britanski Mirror. Novorojenčka in dveletna sestrica so tako postali sirote, saj je mama umrla na dan očetovega pogreba. Jevaughna Suckoo so ustrelili pred njegovo hiši na Floridi le tri dni pred rojstvom dvojčkov.

Dan po porodu je Stephanie na facebooku zapisala: »Ne vem, kako ima nekdo srce, da na svetu pusti tri otroke brez očeta, sploh dva ga nikoli ne bosta mogla videti.«