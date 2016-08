Novigrad: po sporu ga je hotel povoziti z mercedesom

NOVIGRAD – Umaška policija je potrdila sum, da je 35-letni državljan Bosne in Hercegovine odgovoren za hudo poškodbo. Kot piše istrska policija, je moški osumljen, da je 23. avgusta okoli 15.30 v Ulici Mandrač v Novigradu po besednem sporu s 23-letnikom sedel v mercedesa z avstrijskimi registrskimi oznakami in zapeljal proti mlajšemu, da bi ga povozil. Policija v nadaljevanju pojasnjuje, da mu je zapeljal čez nogo in se nato odpeljal.

Moškemu so pomoč nudili v puljski bolnišnici, kjer so ugotovili, da gre za hude poškodbe.

Osumljenca so po preiskavi pripeljali v pripor. Poleg tega so v poročilu zapisali še, da je 35-letnik mlajšega zmerjal tudi zaradi nacionalnosti, zaradi česar je bil vložen še en obtožni predlog.