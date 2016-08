Novi teroristični napad? V Bruslju odjeknila bomba

BRUSELJ – Pred bruseljskim inštitutom za kriminologijo je ponoči eksplodirala bomba. Po poročanju belgijskih medijev v eksploziji ni bilo mrtvih ali poškodovanih.

Eksplozija je odjeknila malo pred 2.30. Kot poročanje belgijskih medijev povzema britanski BBC, je na parkirišče inštituta za kriminologijo pripeljal avtomobil, nato pa je »en osumljenec ali pa jih je bilo več« sprožil eksplozijo blizu laboratorijev inštituta.

Teroristično ogroženost trenutno označujejo s tretjo stopnjo na štiristopenjski lestvici, potem ko je v terorističnih napadih na bruseljskem letališču in podzemni železnici marca umrlo 32 ljudi.

