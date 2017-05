Nova smrtonosna igra: 130 najstnikov že storilo samomor

Na pohodu je nova nevarna igra, ki je zahtevala že več kot 130 življenj mladostnikov v Rusiji. Kot poroča Daily Mail, pa se igra 'izziv sinjega kita' širi tudi drugod po Evropi. Gre za najrazličnejše nevarne zadevščine: od hoje po temi, gledanja grozljivk do rezanja lastnega telesa ...

Modrá velryba #bluewhalechallenge

Lidi nedělejte to, neubližujete jen sobě, ale i lidem , kterým na vás záleží pic.twitter.com/o3Yom6LaUc — Sarah Smetanová (@SarahSmetanova) 16 April 2017

Igra traja 50 dni, na koncu pa mladostnik od svojega 'mentorja' dobi navodilo, naj naredi samomor. Javnost je na smrtonosno igro postala pozorna, ko sta dve Rusinji naredili samomor.

Najstnici skočili v smrt

Julija Konstantinova (15) in Veronika Volkova (16) sta skočili v smrt s strehe neke zgradbe v ruskem mestu Ilimsk, medtem ko se je 15-letna Jekaterina hudo poškodovala pri podobnem početju v Krasnojarsku. Neka 14-letnica je denimo umrla, ko se je vrgla pod vlak.

Policija vse te incidente in še več deset drugih preiskuje v povezavi z igro. To še posebej velja za primer nesrečne 15-letne Julije, ki je pred smrtjo na facebooku objavila fotografijo sinjega kita in zapisala, da je konec ...