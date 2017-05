Nov šok! Potrjena smrt 105 civilistov v bombnem napadu

WASHINGTON – Ameriško obrambno ministrstvo je danes priznalo, da je bilo v ameriškem letalskem bombnem napadu na iraško mesto Mosul 17. marca ubitih najmanj 105 civilistov, a je krivdo za civilne žrtve pripisalo skrajni skupini Islamska država (IS).

Ameriška vojska, ki je danes objavila ugotovitve preiskave, glavno odgovornost za civilne žrtve pripisuje džihadistom Islamske države, ker so v enem od poslopij, ki je bilo tarča napada, shranili velike količine eksploziva. Z območja pa so ostrostrelci IS streljali na iraško vojsko.

Samo v tem poslopju ter štirih okoliških zgradbah je bil v bombardiranju ubit 101 civilist, še v enem bližnjih poslopij pa še štirje, so ugotovili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. 36 civilistov je še pogrešanih.

Zaradi napada so mnogi kritizirali ZDA, češ da dokazuje, da so bile prehitro pripravljene izvesti letalski napad v gosto poseljenem mestu z več sto tisoč civilisti.

Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov koalicijskih sil pod vodstvom ZDA proti IS. Vojska v poročilu še izpostavlja, da niti koalicija niti iraške sile niso vedele, da so bili v poslopju civilisti in eksploziv.

Po streljanju ostrostrelcev na iraške sile je Irak zahteval letalski napad in koalicijske sile so na območje odvrgle bombo s ciljem, da bi ubili ostrostrelce in morda uničili vrhnji del poslopja. Namen ni bil uničiti celotne zgradbe, zaradi eksploziva v poslopju pa se je nato porušilo celotno betonsko poslopje, navaja vojska v poročilu.

Kasnejše analize so na kraju našle ostanke eksploziva, ki ga običajno uporablja IS, so še dodali.

Ameriško poveljstvo koalicijskih sil je pred tem sporočilo, da je bilo v več kot dveh letih operacije proti IS v Siriji in Iraku ubitih 396 civilistov. Neodvisne ocene sicer navajajo veliko višje številke, navaja ameriški New York Times.