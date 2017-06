Nov pretres na Otoku: oborožen je zajel talce

NEWCASTLE – Britanci so znova pretreseni. Po številnih terorističnih napadih, ki so se zgodili v preteklih tednih, je danes talce na zavodu za zaposlovanje zajel moški, oborožen z nožem.

Po pogajanjih naj bi policistom vendarle uspelo, da je moški talce, večinoma naj bi šlo za zaposlene, izpustil, a sam je ostal ujet v stavbi.

Zaradi nevarnosti so evakuirali bližnje stavbe, prekinjene so bile metro povezave, zaprta so tudi območja v bližini stavbe.

Po prvih podatkih naj ne bi bil nihče poškodovan. Na youtube se je pojavil posnetek aretacije mlajšega moškega. Nosil naj bi mačeto.

Britanski mediji še poročajo, da naj bi bil moški poznan zaposlenim, primer pa naj ne bi bil povezan s terorističnimi napadi, ki so jim bili v zadnjih tednih priče Britanci.