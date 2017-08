Nosečo mamico s tremi otroki usmrtil hitri vlak

BUKAREŠTA – Noseča ženska in njeni trije otroci, stari dve, pet in deset let, so v četrtek umrli v Romuniji v trčenju z vlakom.

Kot poročajo tamkajšnji mediji, je hitri vlak na poti iz Bukarešte proti Constanti vozil okoli 160 kilometrov na uro, ko je pri kraju Branesti naletel na njih.

Po nesreči je bila proga za ves promet zaprta še tri ure, policija pa ni izključila možnosti, da bi lahko šlo za samomor, poroča AP.

