Norec: ukradel avto in ubil žensko (42)

MARSEILLE – Na jugu Francije je umrla 42-letna ženska in še ena oseba je bila ranjena, potem ko je moški v ukradenem avtomobilu zadel dve avtobusni postaji. To se je zgodilo v Marseillu. Osumljeni 35-letnik je z ukradenim renaultom silovito trčil v polno avtobusno postajo, nato je eno uro pozneje spet zapeljal med ljudi in ubil peško.



Policija je nemudoma zaprla celotno območje in moškega aretirala.

Francija je vseskozi v stanju pripravljenosti.

Oblasti niso razkrile, ali dogodek obravnavajo kot teroristično dejanje ali incident. Glede na nedavne dogodke v Španiji je položaj močno razgret, še posebno na območjih sredozemskih pristaniških mest. Francija je vseskozi v stanju pripravljenosti, spomnimo, da se je v začetku meseca zgodil poskus umora vojaka pri Eifflovem stolpu. Napad je z nožem izvedel 19-letni psihiatrični bolnik, ki pravi, da je član Isisa. Aprila je bil na Champs-Elysees ustreljen 39-letni policist Xavier Jugele.



To pa ni vse, junija je neki alžirski študent s kladivom napadel policista pred katerdralo Notre Dame, da bi se maščeval za Sirijo. Ustrelili so ga in je končal v priporu v bolnišnici. Marca so na letališču Orly ustrelili obsojenega kriminalca, ki je povezan z radikalnimi islamisti. Ziyed Ben Belgacem je policistki ukradel pištolo in pobegnil v restavracijo McDonald's. Februarja pa so pred muzejem Louvre napadalca ustrelili v srce.