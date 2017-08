Nogometaša napadli od zadaj in vrgli v Savo

BEOGRAD – Mladoletnika B. S. in B. A. (oba 16) iz Zemuna so prijeli, saj sta osumljena, da sta napadla 20-letnega nogometaša N. B. (20) iz Kostolovca. Ta je bil na sprehodu z dekletom, ko se je zgodilo. »Naenkrat sem začutil udarce na vratu. Napadla sta me mladeniča in besno udrihala po meni z nogami in rokami. Eden od njiju je rekel, da me morata vreči v Savo. In sta me,« je povedal napadeni.

Telegraf poroča, da sta uporabila celo kamenje. Nesrečnik naj bi ju med napadom spraševal, zakaj to počneta, in odgovorila naj bi mu, da zato, ker se je bahal. Pobrala naj bi mu denar in se celo odpeljala z njegovim avtom.

Mladoletnika naj bi svoje dejanje utemeljevala z izmišljenim dolgom v višini 1800 evrov, pretepeni pa je policiji še povedal, da sta mu zagrozila s kroglo (v izvirniku z »metkom«), če ju bo prijavil policiji.

Napad se je zgodil konec maja letos, policija pa je mlada napadalca hitro odkrila, saj sta jim znana že od prej.